Число доступных для малой авиации сел Сибири вырастет к 2025 году почти в 1,5 раза

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сеть малых аэропортов в удаленных селах Сибирского федерального округа (СФО) увеличится к 2025 год почти в 1,5 раза - до 97 посадочных площадок, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС).

"В рамках проекта развития межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации 97 труднодоступных населенных пунктов будут связаны с районными центрами до конца 2024 года, всего будет 71 маршрут. На сегодняшний день работают уже 68 посадочных пунктов. До реализации программы было 48 населенных пунктов и 28 маршрутов", - сказали в пресс-службе.

Председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников добавил, что с прошлого года постепенно происходит запуск новых пунктов и маршрутов. Например, республика Алтай за последние два года открыла 19 рейсов, Томская область и Красноярский край открывают новые рейсы.

Он добавил, что в программе субсидирования авиаперелетов существуют сложности с распределением бюджетных полномочий, этот вопрос прорабатывается.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС) организована 2 октября 1990 года для построения межрегиональной, межотраслевой интеграции в между сибирскими территориями. На данный момент в МАСС входят 14 регионов страны.