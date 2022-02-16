"Газпром" сообщил, что в европейских ПХГ осталось менее 7% запасов газа

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на середину февраля 2022 года опустели на 93,4% от общего объема закачанного туда летом газа. То есть в ПХГ Европы остается менее 7% запасов, подсчитали в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Таким образом, объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,3%, или на 9,2 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня и составляет всего 32 млрд куб. м - это на 1,3 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату, подчеркивают в российском холдинге. Отбор будет продолжаться до конца марта - середины апреля.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,7 млрд куб. м, это уже на 45,7%, или на 8,9 млрд куб. м, ниже показателя прошлого года и на 4,6 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года, сообщили в "Газпроме".

Ранее ТАСС сообщал, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции накануне опустился ниже 30%, а в Австрии и вовсе ниже 20%. При этом потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами.

Добыча "Газпрома"

В компании сообщили, что "Газпром" с начала 2022 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 0,14% (на 0,1 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 70,1 млрд куб. м. Этот показатель стал лучшим для компании для этого периода за последние три года.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за отчетный период упал на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) - до 17,9 млрд куб. м. Таким образом, среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в феврале растет почти на 18% по сравнению с показателями января.

"В отдельные страны поставки выросли - в Турцию на 2,7%, в Болгарию на 24,2%, в Боснию и Герцеговину на 13,9%. Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - подчеркивается в сообщении.

Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает увеличиваться, 14 февраля был зафиксирован новый рекорд суточного объема поставок.

"Газпром" также обеспечил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на уровне прошлого года.

"Газпром" в 2021 году увеличил добычу газа до 514,8 млрд куб. м. Этот показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году возрос до 185,1 млрд куб. м и стал четвертым по объему в истории холдинга.