Генпрокуратура добилась погашения долгов перед бизнесом в 2021 году на 42 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в минувшем году добилась погашения долгов перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам на 42 млрд рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Это является самым крупным показателем за последние семь лет.

"В условиях продолжающейся пандемии прокурорами наращивается темп работы по восстановлению прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных контрактов, - сообщили в надзорном ведомстве. - Прокурорское реагирование в истекшем году способствовало погашению долгов перед бизнесом на сумму более 42 млрд рублей, а всего за 6,5 лет - свыше 225 млрд рублей".

В Генпрокуратуре отметили, что прокуроры активно использовали воздействие в рамках своих полномочий на должностных лиц - заказчиков в связи с нарушением ими порядка и сроков оплаты по государственным и муниципальным контрактам.

Так, в Алтайском, Краснодарском краях, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской областях и других регионах выносились постановления о привлечении должностных лиц к ответственности в виде дисквалификации (лишение права занимать должность на срок от одного года до двух лет). В Краснодарском, Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Саратовской, Свердловской областях прокуроры реагировали на необоснованное уклонение от подписания актов выполненных работ, затягивание недобросовестными заказчиками сроков оплаты контрактов и другие противоправные действия. Более чем в двух десятках регионов выявлялись факты, которые потребовали уголовно-правовой оценки прокуроров в заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных необходимым финансированием.

Кроме того, в целом ряде регионов прокуроры подавали в суд иски о взыскании с должностных лиц ущерба, причиненного бюджету ненадлежащим исполнением своих обязанностей (размер неустойки за несвоевременную оплату по исполненному контракту).