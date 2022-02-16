В Минске заявили, что изучат вопрос блокировки Киевом транзита белорусских удобрений

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Минск изучит вопрос блокировки Украиной транзита белорусских удобрений и примет адекватные меры без ущерба национальным интересам. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"В этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам", - сказал он.

"В правительстве Белоруссии создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Белоруссии, и вырабатываем адекватные меры реагирования", - напомнил министр, указав, что в ситуации с блокировкой Киевом транзита удобрений будет действовать такой же механизм.

Во вторник государственная компания "Укржелдорога" приняла решение о приостановке с 16 февраля транзита через территорию Украины белорусских калийных удобрений. Эти меры касаются продукции предприятия "Беларуськалий". Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции на Украину по железной дороге.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия".