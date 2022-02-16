Объемы экспорта леса из Сибири снизились на 11% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Объемы экспортированного леса и лесоматериалов из Сибирского федерального округа по итогам 2021 года снизились на 11% - до 16,2 млн кубометров. При этом доля обработанной древесины составила 83,6% от объема экспорта леса и в пять раз превысила объемы вывезенного "кругляка", сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ) в среду.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин принял несколько мер, направленных на декриминализацию лесной отрасли. Глава государства указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался так называемый "кругляк". По итогам 2020 года экспорт леса в Сибири снизился на 12% - до 18,2 млн кубометров. С 21 июня 2021 года вступило в действие постановление правительства страны, согласно которому на обработанные лесоматериалы введены вывозные таможенные пошлины.

"В 2021 году из Сибирского региона экспортировано 16,2 млн куб. м леса и лесоматериалов на сумму $2,8 млрд. В сравнении с прошлым годом физические объемы снизились на 11%", - сообщили в управлении.

В пресс-службе отметили, что стоимостные объемы возросли на 19%. При этом доля обработанной древесины составила 83,6% от объема экспорта леса и в пять раз превысила объемы вывезенного "кругляка".

"C учетом введения пошлин и запретительных мер определенных, конечно, мы наблюдали снижение вывоза необработанной древесины порядка 6% (за период действия постановления - прим. ТАСС), и в разы увеличение вывоза обработанной древесины. Поэтому в целом тенденция к снижению вывоза леса с территории СФО сохранилась и сейчас в начале 2022 года", - сообщил в пресс-центре ТАСС в среду начальник СТУ Александр Ястребов.