Путин подписал закон о возможности приватизации земель около водоемов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Документ, который вносит поправки в Земельный кодекс РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения были ограничены в обороте и не могли быть переданы в частную собственность. При этом первая зона - это территория водозабора, вторая зона - территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

Как пояснял первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, новый закон исключает из статьи 27 Земельного кодекса РФ указание на второй пояс зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Тем самым ограничения по обороту участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в указанном поясе зон санитарной охраны, снимаются.

Сенатор подчеркнул, что отмена запрета на предоставление таких участков в собственность не влияет на обязанность правообладателей и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, поэтому изменения не повлекут дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.