Челябинский завод разработал станцию, которая заряжает электромобиль на 80% за 20 минут

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты челябинского НПО "Электромашина" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) разработали быстрозарядную станцию для электроавтомобилей, которая позволяет зарядить машину на 80% за 20 минут. Об этом ТАСС в среду сообщил директор по стратегическому и инновационному развитию НПО "Электромашина" Леонид Зелепухин.

По данным предприятия, на зарядку автомобиля на других зарядных станциях меньшей мощности потребуется около двух часов и более.

"Мы разработали мощную быстрозарядную станцию для электроавтомобилей, аналогов которой на территории России нет. Станция оснащена интеллектуальной системой, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Дополнительно зарядные станции могут оснащаться системой накопления энергии на случай недостаточной мощности у точки присоединения. Станция мощностью 150 кВт позволяет зарядить электромобиль на 80% за 20 минут", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что, по предварительным планам, первая зарядная станция, должна быть собрана этой весной. Первые две станции (на 44 кВт и 150 кВт) поставят в Челябинске недалеко от предприятия и запустят в эксплуатацию летом 2022 года.

АО "НПО "Электромашина" - предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции, продукции производственно-технического назначения.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России. В периметр Концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами.