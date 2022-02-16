Правительство работает над вопросом финансирования продления М-12 до Монголии

МОСКВА, 16 февраля./ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос финансирования продления трассы М-12 Москва - Казань до Монголии, технически это возможно, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

"За 3,5-4 года мы хотим построить 1,6 тыс. км трассу и дальше прорабатываем возможность (продления - прим. ТАСС) от Екатеринбурга до Тюмени по поручению президента, тоже уже проектируем. До Челябинска - в этом году этот участок запустим. И дальше в рамках нашей опорной сети до Новосибирска и до Монголии мы тоже этот вопрос прорабатываем - финансово насколько это возможно. Технически мы в этом уверены", - сказал Хуснуллин.

В декабре 2021 года Хуснуллин сообщал, что трассу М-12 могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Ранее пресс-службой госкомпании "Автодор" уточнялось, что стоимость строительства М-12 оценивается в 622 млрд рублей.

В ходе запуска ЦКАД в июле 2021 года президент Владимир Путин обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Позднее Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд руб.