Газ в Европе вновь торгуется выше $800

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в среду вновь поднялась выше $800 за 1 тыс. куб. м после утреннего снижения почти до $750, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах смогла вырасти до $817,8 за 1 тыс. куб. м, или €69,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 2%.

Накануне стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 декабря 2021 года. Такая динамика наблюдалась на фоне итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.