"ВКонтакте" представила ленту трендов "Актуальное" на основе нейросети

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "ВКонтакте" представила новую ленту трендов "Актуальное", в основе которой лежит нейросеть, которая умеет определять интересный пользователям контент. Это следует из пресс-релиза компании.

"ВКонтакте" создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В ее основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам. С новой лентой читателям будет легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а авторам, сообществам и медиа - получать дополнительный охват и новую аудиторию", - говорится в сообщении.

Новую ленту можно будет протестировать уже с сегодняшнего дня: "Актуальное" будет доступно в новой версии мобильного приложения соцсети. Команда "ВКонтакте" отметила, что планирует развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью, а в дальнейшем глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться. Также в ходе онлайн-встречи с журналистами CEO "ВКонтакте" Марина Краснова отметила, что пока что компания не будет запускать рекламу на новой ленте.

"Мы верим, что лента трендов "Актуальное" станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас. "Актуальное" поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире", - отметила Краснова, чьи слова привела пресс-служба компании.

Что касается защиты от вредоносных материалов и недостоверной информации, в компании отметили, что у ленты не предусмотрена премодерация. Спам-аналитики будут фильтровать публикации вручную в рамках реакции на жалобы, поступающие от пользователей.