Путин подписал закон о полной оплате потребителями затрат на подключение к электросетям

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает корректировку механизма оплаты технологического присоединения к электросетям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. Так, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Правительство РФ будет определять размер платы за техприсоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок техприсоединения к электрическим сетям.

С уже подключенных потребителей снимается обязанность оплачивать затраты сетевых организаций, связанных с подключением новых потребителей (в составе конечных цен на электрическую энергию), также закрепляются подходы по установлению платы за техприсоединение на экономически обоснованном уровне. Предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, начиная с 1 июля 2024 года.

Как отмечала ранее замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка на техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. руб. Глава ведомства Николай Шульгинов говорил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества", при этом окончательное решение по суммам будет принято по результатам общественного обсуждения.