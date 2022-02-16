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Николая Запрягаева назначили и.о. гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока

До назначения он занимал пост заместителя гендиректора корпорации и курировал вопросы резидентской политики, проектного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти

ТАСС, 16 февраля. Исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) назначен Николай Запрягаев, занимавший ранее должность заместителя гендиректора корпорации по развитию бизнеса. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Исполняющим обязанности генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" назначен Николай Запрягаев. До нового назначения в качестве заместителя генерального директора КРДВ Николай Запрягаев курировал вопросы резидентской политики, проектного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, институтами развития", - сообщили в пресс-службе.

 

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