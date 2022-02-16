В Ростовской области увеличили в 1,5 раза субсидирование приобретения сельхозтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2022 году выделили на приобретение сельскохозяйственной техники 476 млн рублей, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза. Об этом в среду в ходе заседания правительства региона сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Репка.

"Одна из основных мер поддержки - это областная субсидия на возмещение 20% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. В 2022 году объем выделенных средств составляет 476 млн рублей, это практически в 1,5 раза выше, чем годом ранее", - сказал Репка.

Замминистра отметил, что в этом году планируется продолжить работу по обновлению парка сельхозтехники. Предполагается, что хозяйства региона приобретут 1,2 тыс. тракторов и 600 зерноуборочных комбайнов.