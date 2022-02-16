В Белгородской области создадут экспериментальную полетную зону для беспилотного такси

БЕЛГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Белгородская область станет первой в России, где создается экспериментальная беспилотная зона, адаптированная к движению аэротакси для перевозки пассажиров. Соответствующее соглашение научно-исследовательский центр "Аэроскрипт" подписал с инновационным центром "Бирюч" компании "ЭФКО", сообщили в среду в пресс-службе правительства Белгородской области.

"Белгородская область станет первой в России, где создаваемая экспериментальная зона новой аэромобильности будет адаптирована к движению аэротакси, предназначенного для перевозки пассажиров. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но, главное, приблизит белгородцев к новому качеству жизни. Некоторые его элементы, как аэротакси, вплоть до последних лет могли казаться фантастикой. Но уже не сегодня-завтра могут стать такой же доступной услугой, как обычное такси или сервисы доставки продуктов", - приводит пресс-служба слова генерального директора центра "Бирюч" Юрия Козаренко.

В основе проекта лежит цифровая платформа "Небосвод", которая представляет собой мобильное приложение, в котором владелец дрона может зарегистрировать свой аппарат и указать маршрут полета на цифровой карте области. Система согласует поданные данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета. Пользователь обеспечивается необходимой метеорологической, аэронавигационной и геопространственной информацией. "Небосвод" принимает данные наблюдения за полетами беспилотного воздушного судна (БВС) и проверяет соответствие согласованному плану, при этом процесс получения доступа к воздушному пространству благодаря автоматизации может быть сокращен в 10 раз.

Подобную систему уже тестируют в Ленинградской области и на Сахалине. Так, в Санкт-Петербурге интерес к проекту связан с активным развитием полетов бортов малой авиации, в том числе санитарной, и беспилотных воздушных судов. На Сахалине - с природными особенностями ландшафта и труднодоступностью многих населенных пунктов. В региональном правительстве отметили, что завершающим этапом реализации проекта станет его масштабирование на федеральный уровень.

Инновационный центр "Бирюч" создан "ЭФКО" в Белгородской области в 2013 году. Сегодня это 12 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, искусственного интеллекта и аэродинамики, в том числе беспилотного такси Hi-Fly Taxi. Прототип аппарата совершил первый полет в октябре 2021 года, он способен летать на расстояние до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг. Компания также ведет разработку грузового беспилотного летательного аппарата Hi-Fly Cargo. Запустить его в серийное производство планируется к 2024 году, первый беспилотный полет аэротакси из Алексеевки в Белгород компания намерена осуществить в 2028 году.