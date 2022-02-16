Трутнев призвал внести изменения в законодательство о "дальневосточном гектаре"

В январе во время совещания по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году полпред озвучил проблему: муниципальные чиновники в регионе задерживают рассмотрение заявок на получение в собственность "дальневосточного гектара", а потом отказывают гражданам из-за превышения срока рассмотрения.

"Программа работает более пяти лет, за это время более 100 тыс. человек получили в безвозмездное пользование землю. На мой взгляд, [закон] работает хорошо, кроме возникшей ситуации с оформлением земли в собственность по истечении пятилетнего срока. Вот здесь у нас возникли проблемы: ряд руководителей муниципалитетов или работников муниципалитетов, я конкретно не знаю, следствие с этим разберется, намеренно стали затягивать рассмотрение заявлений, чтобы люди, так сказать, вылетели из этого периода в пять лет, и можно было отобрать у них землю, которую сразу же перераспределяют в собственных целях, это безобразие. Мы считаем совершенно правильным внести в законодательстве изменения, которые эти лазейки закроют", - сказал Трутнев, открывая заседание Совета глав регионов ДФО.

По его словам, будет введена обязанность муниципалитетов за полгода до истечения пятилетнего срока уведомлять граждан о том, что у них наступил период, в течение которого нужно подать заявление на оформление участка в собственность или аренду. "Как только в органы муниципальной власти поступит заявление от гражданина, муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность", - отметил Трутнев. Если гражданин не успел подать заявление (прим. - на право собственности) в течение пяти лет, предупреждение по каким-либо причинам до него не дошло или он все-таки не смог заявление оформить, то муниципалитеты будут обязаны уведомить человека. После этого еще в течение полугода у него будет возможность подать заявление.

"Вот такой предлагается порядок, потому что мы хотели бы здесь полностью стоять на стороне людей, которые хотят трудиться на земле, - подчеркнул вице-премьер. - Никакой выгоды для государства, если мы отберем земельный участок, который сами же и предоставили в безвозмездное пользование, не получим. Если мы сейчас не обратим внимание на эти процессы, у нас некоторое количество жуликов будет отбирать у людей землю, то мы получим плохую очень реакцию от людей. Там же разные люди получают землю, и находящуюся в удаленных территориях, и не всегда у них есть возможность оперативно связаться, поэтому надо им на встречу идти".

Указанные изменения в законодательство, по словам Трутнева, планируется разработать и внести в ближайшее время. Вместе с тем, он призвал региональные власти рекомендовать муниципалитетам уже проводить работу по заблаговременному уведомлению участников программы "Дальневосточный гектар".

Программа "Дальневосточный гектар"

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.