В Словакии зафиксировали на два года цены электричества для населения

ПРАГА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии и национальные компании-производители электроэнергии договорились о фиксации на два года тарифов на электричество для населения. Об этом сообщило в среду Словацкое радио.

Основной производитель электроэнергии в республике компания Slovenske Elektrarne подтвердил ТАСС достижение соглашения с властями. "Осуществлена фиксация тарифов на поставки электричества населению на нынешнем уровне. Эти тарифы будут действовать до 2024 года", - сказали в дирекции предприятия.

Одновременно кабмин отозвал из парламента законопроект, предполагающий повышение налогов на доходы словацких компаний-производителей энергии.