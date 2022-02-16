В Молдавии цены на бензин и дизельное топливо снова достигли исторического максимума

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии опубликовало в среду обновленные цены на бензин и дизельное топливо, которые достигли исторического максимума.

"Цена на 95-й бензин повысится до 24,10 лея за литр ($1 равен 17,8 лея). Цена на дизтопливо вырастет до 20,94 лея за литр", - говорится в сообщении. Как объяснили в НАРЭ, ускорение повышения расценок на основные нефтепродукты продиктовано "общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений".

В октябре прошлого года цена на поставляемый Молдавии газ выросла почти втрое, что спровоцировало подорожание электроэнергии, коммунальных услуг, продуктов питания и других товаров. В этом году стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась примерно на 3,8 лея, еженедельно обновляя исторические максимумы. Местные эксперты объясняют это повышением спроса в связи с приближением весенних полевых работ, газовым кризисом в Европе и напряженной военно-политической ситуацией вокруг Украины.

В начале февраля цены на хлеб повысились в среднем на 25%, из-за чего в последнее время у магазинов в Кишиневе утром выстраиваются длинные очереди пожилых людей, желающих купить дешевый социальный хлеб, которого не хватает. Оппозиционная Партия социалистов подвергла правительство Натальи Гаврилицы резкой критике за неспособность справиться с кризисом и предложила выделить компенсацию социально уязвимым слоям населения. А мэр столицы Ион Чебан обратился к предприятию "Франзелуца" с призывом увеличить выпечку дешевого хлеба и число торговых точек.