Совместные предприятия "Новатэка" выплатили компании 118 млрд руб. дивидендов за 2021 год

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Совместные предприятия "Новатэка" выплатили компании по итогам 2021 года 118 млрд рублей дивидендов, следует из отчетности "Новатэка" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
"Арктикгаз" (50% доли в СП принадлежит "Газпром нефти") выплатило "Новатэку" 99,4 млрд рублей, "Тернефтегаз" (49% у TotalEnergies SE) - 3,7 млрд рублей, "Ямал СПГ" (по 10% у TotalEnergies SE, CNPC, CNOOC Limited, Japan Arctic LNG B.V.) - 15,7 млрд рублей.
При этом "Газпром нефть" (51%) и "Новатэк" (49%) нарастили капитал ООО "Газпромнефть-Сахалин", осуществив выплату в 3,351 млрд рублей.