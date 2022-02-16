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Совместные предприятия "Новатэка" выплатили компании 118 млрд руб. дивидендов за 2021 год

"Арктикгаз" выплатил 99,4 млрд рублей, "Тернефтегаз" - 3,7 млрд рублей, "Ямал СПГ" - 15,7 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Совместные предприятия "Новатэка" выплатили компании по итогам 2021 года 118 млрд рублей дивидендов, следует из отчетности "Новатэка" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Арктикгаз" (50% доли в СП принадлежит "Газпром нефти") выплатило "Новатэку" 99,4 млрд рублей, "Тернефтегаз" (49% у TotalEnergies SE) - 3,7 млрд рублей, "Ямал СПГ" (по 10% у TotalEnergies SE, CNPC, CNOOC Limited, Japan Arctic LNG B.V.) - 15,7 млрд рублей.

При этом "Газпром нефть" (51%) и "Новатэк" (49%) нарастили капитал ООО "Газпромнефть-Сахалин", осуществив выплату в 3,351 млрд рублей.

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