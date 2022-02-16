Силуанов: Россия готова рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть предложения Белоруссии по помощи в рефинансировании внешнего долга республики, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы видим в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, необходимость поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь, РФ. И мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских наших коллег, партнеров по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией. В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд или это будет внешгоскредиты - этот вопрос мы решим", - сказал Силуанов.

Он пояснил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга примерно в $1 млрд в год перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).

"В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед РФ и перед Евразийским фондом - чуть ниже $1 млрд. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через наши кредитные взаимодействия с нашим соседом партнером, речь идет о текущем годе", - добавил глава Минфина РФ.

31 января Министерство финансов Белоруссии информировало, что внешний госдолг республики уменьшился по итогам 2021 года на 1,9% - до $18,2 млрд, а внутренний долг вырос почти на 19,9%. В ведомстве добавили, что в 2021 году были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1,27 млрд, погашение внешнего государственного долга составило $1,61 млрд.