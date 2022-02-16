{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин не готовит никаких предложений по изменению НДПИ на газ

Минфин не готовит никаких предложений по изменению НДПИ на газ - Силуанов.

Силуанов считает, что майнинг в России нужно вывести в легальное поле и взимать налоги
Министр финансов выразил недоумение, почему майнинг криптовалют необходимо запретить
Читать полностью