Силуанов считает, что майнинг в России нужно вывести в легальное поле и взимать налоги

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Майнинг криптовалют в РФ необходимо вывести в легальное поле и взимать с этого налоги, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы считаем, что его не надо запрещать. Его нужно вывести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налоги. Я не понимаю, зачем все это дело ограничивать и запрещать", - заявил Силуанов журналистам.

Президент России Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов. В свою очередь, Банк России опубликовал в январе доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.