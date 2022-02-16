Минфин уточнит параметры и макропоказатели бюджета на текущий год

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ готовит уточнение параметров федерального бюджета на текущий год, а также планирует представить в Госдуму поправки по изменению его макроэкономических параметров, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Мы готовим новые уточнения наших параметров по бюджету по текущему году. Во всяком случае так для себя оцениваем, как исполняется начало года, какие у нас ресурсные возможности, какие дополнительные риски мы видим по расходам видим дополнительно в текущем году", - сказал Силуанов. "Мы теперь будем выходить в Думу с поправками. Поэтому видим возможности для уточнения макропараметров. Соответственно, будут уточнения по бюджету. Еще раз повторюсь, что с этим будем выходить к парламентариям. Сейчас такой период, когда относительное затишье с точки зрения бюджетного процесса. С другой стороны, здесь геополитика в последнее время накладывалась на наши все оценки, бюджет. Это виляет и на наши бюджетные возможности", - добавил министр.

Он также отметил, что Минфин уточнит доходы бюджета при корректировке бюджетных параметров - они будут несколько выше запланированного. "Будет и возможность уточнить параметры доходов. Мы ожидаем, что они будут несколько выше - из-за базы и, возможно, из-за того, что дефлятор ВВП будет тоже чуть повыше", - пояснил Силуанов.