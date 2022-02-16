Дума ввела штрафы для операторов связи за уклонение от формирования спутниковой системы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности по формированию российского сегмента такой системы.

Неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по управлению этим сегментом с территории РФ и пропуску трафика, сформированного зарубежными абонентскими станциями, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России.

Согласно постановлению правительства от 21 февраля 2019 года, на российского оператора связи, использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ, включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи.