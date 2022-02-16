Победителями грантового конкурса "Газпром нефти" стали 127 проектов из регионов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" подвела итоги грантового конкурса программы "Родные города", в этом году победителями стали 127 проектов из Томской, Оренбургской областей и еще четырех регионов России. Финансовую поддержку получили проекты в области комфортной городской среды, экологии, науки и других сферах, сообщили ТАСС в пресс-службе программы.

"Газпром нефть" объявила итоги ежегодного грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города". Гранты получат 127 социальных проектов. Лидерами по количеству поданных инициатив стали проекты в области комфортной среды, образования и науки. Регионы-участники - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Омская, Тюменская, Томская и Оренбургская области", - говорится в сообщении.

Участниками конкурса - активистами, предпринимателями, лидерами сообществ - было подано более 600 заявок. В этом году впервые одним из этапов отбора стало онлайн-голосование по направлению "Комфортная среда". Победители конкурса получат не только финансовую помощь, но и смогут пройти обучение управлению проектами и коммуникационному сопровождению. "Наша задача в грантовом конкурсе - помочь социальным инициативам стать устойчивыми. Уже сейчас больше половины поддержанных компанией проектов самостоятельно развиваются, вовлекая все больше людей", - цитирует пресс-служба члена правления компании Александра Дыбаля.

Грантовый конкурс в рамках программы "Родные города" проходит с 2013 года. За это время финансовую поддержку получили 775 проектов. Программа социальных инвестиций реализуется с 2012 года, ее цель - поддержка инициатив местных сообществ и собственных проектов "Газпром нефти" в регионах деятельности компании и за рубежом.