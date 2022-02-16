Формирование объединенного рынка газа Белоруссии и России обсудили в Санкт-Петербурге

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Вопросы взаимодействия в рамках Союзной программы по формированию объединенного рынка газа рассмотрены на встрече министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"16 февраля в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2021 года в Минске заявляли, что министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии. Ранее министры энергетики Белоруссии и России обсудили вопросы сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии.