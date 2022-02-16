"Новатэк" снизил вознаграждение членам правления за 2021 год в 2,2 раза

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Общий размер вознаграждения членам правления "Новатэка" за 2021 год составил 3,295 млрд рублей, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности.

"Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц, но не включают отчисления, производимые работодателем во внебюджетные фонды. Некоторые члены ключевого руководящего персонала имеют прямое и/или косвенное владение в группе и получают дивиденды на общих основаниях в зависимости от их долей владения", - приводится пояснение в отчетности компании.

В состав правления компании входят 13 человек, в числе которых председатель правления и акционер "Новатэка" Леонид Михельсон, его первый заместитель Лев Феодосьев, заместители Марк Джитвэй, Евгений Амбросов и другие.

Кроме того, членам совета директоров (восемь человек) выплачено вознаграждение в размере 192 млн рублей против 211 млн рублей годом ранее.