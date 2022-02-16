Строительство кузбасского участка дороги Абакан - Бийск начнется в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/ Строительство кузбасской части автодороги Абакан - Бийск, которая напрямую соединит Хакасию и Алтайский край, начнется в 2025 году. Сметная стоимость участка - около 30 млрд рублей, сказал журналистам председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

На сегодняшний день добраться автотранспортом от Абакана до Бийска можно лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Длина пути составляет 1,1 тыс. км. Строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут до 430 км.

"Дорога состоит из нескольких сегментов, свою часть дороги закончила Хакасия, сложная ситуация на Кузбассе - нужно пройти горный перевал. Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год. Около 30 млрд рублей - сметная стоимость. Дорога на Бийск уже существует, она требует реконструкции", - сказал председатель.

Гусельников добавил, что на сегодняшний день завершены переговоры с четырьмя институтами государственно-частного партнерства (ГЧП), которые могли бы организовать финансирование проекта. Вероятнее всего, дорога будет платная.

Ранее ТАСС сообщал, что создание транспортного коридора в виде автодороги Абакан (Хакасия) - Бийск (Алтайский край) потребует 74 млрд рублей вложений.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС) организована 2 октября 1990 года для построения межрегиональной, межотраслевой интеграции в между сибирскими территориями. На данный момент в МАСС входят 14 регионов страны.