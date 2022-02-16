Украина вышла из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Верховная рада в среду утвердила прекращение для Украины действия соглашения и протокола СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Всеобщей системы преференций. За соответствующее решение проголосовали 309 депутатов парламента.

"Проект закона предусматривает прекращение действия соглашения и протокола, которые были необходимым условием для дальнейшего информирования депозитария - Исполнительного комитета СНГ", - отмечается в пояснительной записке.

Данное решение раскритиковали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). "Сегодня конституционное большинство в Раде [300 голосов] в ура-патриотическом угаре, как будто они победили в войне, которую объявили западные СМИ, фактически уничтожает экономику страны", - прокомментировал итоги голосования депутат ОПЗЖ Николай Скорик. Он подчеркнул, что Рада, отказываясь от рынка СНГ, должна понимать, чем она его заменит. "Что нам предлагает ЕС сейчас взамен рынков СНГ? Насколько мы можем осваивать рынки Востока, Китая? Государство должно руководствоваться своими интересами, а не патриотическими лозунгами, которые кто-то придумал", - заключил парламентарий.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о начале процесса разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. В частности, страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Позже Украина вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, а также по сотовой связи и о сотрудничестве в сфере туризма.