Хуснуллин сообщил, что одна станция метро в Новосибирске будет достроена

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Одна станция метрополитена в Новосибирске будет построена, создание второй станции еще обсуждается. О дальнейшем развитии метро в Нижнем Новгороде можно будет говорить только после того, как регион успешно реализует проекты по программе инфраструктурных кредитов, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

Сегодня в Новосибирске строится станция метро "Спортивная", ввод которой запланирован на сентябрь 2022 года. Сдача объекта приурочена к проведению в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Ранее Хуснуллин сообщал, что вопрос развития метро в Новосибирске изучается властями региона. В пресс-службе мэрии города сообщали ТАСС, что продление одной из двух линий подземки - Дзержинской - оценивается в 25,3 млрд рублей. Проект предусматривает строительство двух станций "Гусинобродская" и "Молодежная".

"В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим", - сказал Хуснуллин.

Отвечая на вопрос депутатов о дальнейшем развитии метрополитена в Нижнем Новгороде, вице-премьер сообщил, что этот вопрос можно будет обсуждать только после того, как Нижегородская область успешно реализует существующие проекты.

"По Нижнему Новгороду принято решение по инфраструктурным бюджетным кредитам на 96 млрд. Это самая комплексная программа развития города. У нас ни одной такой программы нет. <...> Если будут успешно работать с кредитами, значит можно рассматривать дальше", - уточнил Хуснуллин. По его словам, также сейчас решается вопрос недостроенного метро в Омске.

В июле прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что развивать метрополитен необходимо только в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге, где есть большой пассажиропоток. В остальных городах-миллионниках целесообразнее прокладывать трамвайные линии.