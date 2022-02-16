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Госдума одобрила условия по счетам гособоронзаказа в уполномоченных банках

В пояснительной записке говорится, что закон направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по государственному оборонному заказу. Документ внесен в Госдуму президентом РФ.

Закон направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам, говорится в пояснительной записке.

Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ, и включающих, в том числе, размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Договоры, которые заключены уполномоченными банками с головными исполнителями поставок продукции по гособоронзаказу и исполнителями, участвующими в поставках продукции по гособоронзаказу, до дня вступления документа в силу, должны быть приведены в соответствие с его положениями в течение 90 дней со дня вступления закона в силу.

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