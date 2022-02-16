Аграрии приступят к яровому севу в Подмосковье в первой декаде апреля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. На 15 тыс. га увеличится площадь ярового сева в Московской области в 2022 году, сельхозпроизводители приступят к работам в первую декаду апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Московской области полным ходом идет подготовка к проведению весенних полевых работ. По оперативным данным яровой сев в 2022 году составит 234,9 тыс. га (+15,4 тыс. га к 2021 году). Начало проведения с учетом климатических условий запланировано на первую декаду апреля", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что сельхозтовапроизводители региона обеспечены семенами зерновых, зернобобовых, овощных культур и картофеля. Готовность техники в сельскохозяйственных организациях Московской области превышает 80%.