"Газпромнефть-Аэро" нарастила реализацию авиатоплива в 2021 году на 28%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - в 2021 году увеличил реализацию авиатоплива на 28%, до 3,7 млн тонн. При этом объем розничных заправок "в крыло" вырос на 29% и составил 2,4 млн тонн, сообщает компания.

"Положительную динамику обеспечил рост реализации авиатоплива в крупнейших аэропортах России: на 30% в московском авиаузле, на 90% - в Санкт-Петербурге, на 27% и 69% - в Новосибирске и Екатеринбурге соответственно", - отметили в "Газпром нефти".

"Расширение географии деятельности и укрепление долгосрочного сотрудничества с крупнейшими российскими и иностранными авиакомпаниями наряду с быстрой реакцией на рыночные изменения позволили нам не только вернуться к производственным показателям 2018-2019 гг., но и превзойти их. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на дальнейшее восстановление пассажирских авиаперевозок и готовы обеспечивать наших партнеров авиатопливным сервисом в 328 аэропортах в 71 стране мира", - подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Компания также отметила, что в 15 аэропортах России начала работу собственная блокчейн-платформа "Газпром нефти" для моментальной оплаты авиазаправки Smart Fuel. Цифровой сервис позволяет повысить эффективность финансовых операций и сократить время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд.

В 2021 году "Газпром нефть" также приступила к промышленному производству на Омском НПЗ реактивного топлива JET A-1 с высоким экспортным потенциалом. Поставки этого авиатоплива осуществляются в страны АТР, в том числе в Киргизию - в центральный аэропорт Манас.

Кроме того, "Газпром нефть" активно содействует декарбонизации авиаперевозок: по инициативе компании в 2021 году был создан "Евразийский SAF-альянс" - открытая платформа для взаимодействия участников авиационной отрасли по созданию зеленого топлива для реактивных двигателей. Первый российский авиарейс на SAF-топливе участники альянса планируют провести не позднее 2024 года.