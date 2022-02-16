Google анонсировала новую версию операционной системы для старых компьютеров

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Компания Google объявила о раннем доступе к новой версии своей операционной системы Chrome OS Flex, предназначенной для старой техники в случае ее медленной работы с операционными системами Windows и MacOS. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном блоге компании.

"Chrome OS Flex - новая, бесплатная операционная система Google. Она создана для бизнеса и образовательных учреждений. Chrome OS Flex обновит вашу технику, включая персональные компьютеры [на базе Windows] и продукцию линейки Mac [компании Apple]",- сказано в сообщении. Американская компания указывает, что ее новинка позволит "максимизировать срок службы" устаревшей техники и "снизить объемы отходов", связанных с эксплуатацией бытовой электроники.

Google уточняет, что ее операционную систему можно установить "в считанные минуты" с помощью USB-носителя. Американская компания утверждает, что скорость работы ее операционной системы не замедлится со временем. Свою полную эффективность, как утверждается, она может продемонстрировать на технике, произведенной не более 13 лет назад. Разработку можно протестировать при подаче соответствующей заявки.

Однако в Google добавили, что Chrome OS Flex все еще находится в раннем доступе, не следует ожидать полного отсутствия ошибок в ее работе. "Стабильная версия" появится в ближайшие месяцы.