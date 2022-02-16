"Новатэк" досрочно погасит заем от Фонда шелкового пути в феврале

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в России независимый производитель природного газа "Новатэк" досрочно погасит заем от китайского инвестиционного Фонда шелкового пути в феврале 2022 года. Предусмотренное по договору погашение должно было произойти до 2030 года. Об этом говорится в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"В декабре 2021 года группа приняла решение досрочно погасить заем двумя равными платежами - в декабре 2021 года и после отчетной даты в феврале 2022 года", - сказано в отчете.

Компания "Новатэк" получила заем от китайского Фонда шелкового пути в декабре 2015 года. Согласно договоренностям, заем предусматривал погашение равными полугодовыми платежами с 2019 года до декабря 2030 года.

В середине декабря 2015 года китайский Фонд шелкового пути подписал договор о покупке у "Новатэка" 9,9% "Ямал СПГ". Структура акционеров проекта после закрытия сделки изменилась следующим образом: ОАО "Новатэк" - 50,1%, Total - 20%, CNPC - 20%, Фонд шелкового пути - 9,9%. В декабре 2015 года в рамках сделки по продаже доли в проекте "Новатэк" получил от Фонда шелкового пути заем на срок 15 лет для целей финансирования проекта.

Размер займа от Фонда шелкового пути ранее не раскрывался, однако первый вице-президент CNPC Ван Чжунцай говорил в 2016 году, что сумма китайского кредита на "Ямал СПГ" составляет более $10 млрд (в том числе от фонда). Сам же проект оценивался в то время главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном в $27 млрд.