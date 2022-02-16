Компенсация по льготным ипотечным программам в 2022 году составит 140 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Компенсация по льготным ипотечным программам в 2022 году обойдется бюджету примерно в 140 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У меня вопрос: как сегодня ключевая ставка повлияет на развитие нашей отрасли и что мы должны сделать конкретно… Только компенсация по льготным ипотечным программам в этом году бюджету обойдется примерно в 140 млрд рублей", - сказал вице-премьер после правительственного часа в Госдуме.

По его словам, в 2021 году этот показатель составил порядка 8 млрд рублей, в 2020 году - 3 млрд рублей, потому что ключевая ставка была очень низкая.

"Поэтому для нас рост ставки [ключевой - прим. ТАСС] - это еще прямые затраты бюджета, потому что мы людям пообещали, что на весь период ипотечного кредита они будут получать по фиксированной ставке [по льготным ипотечным программам - прим. ТАСС]", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее, выступая на правительственном часе, вице-премьер высказал мнение, что повышение ключевой ставки до 9,5% стало угрозой для отрасли жилищного строительства.

На первом в 2022 году заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.