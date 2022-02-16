Госдума приняла закон об автоматизированной упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Документ был инициирован правительством РФ. Также приняты корреспондирующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

Принятым законом предлагается провести до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимент по введению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения ("доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Налоговым периодом признается календарный месяц.

Параметры налогового режима

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми органами по данным учета доходов и расходов. Учет будет вестись налогоплательщиком в личном кабинете - налогоплательщик будет отражать сведения о доходах и расходах при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника (ККТ), а также о доходах и расходах при осуществлении расчетов по своим счетам, открытым в уполномоченной кредитной организации. При этом расходы учитываются при условии, что они осуществлены в безналичной форме или зафиксированы налогоплательщиком с применением ККТ.

В рамках нового режима налогоплательщики будут осуществлять оплату труда наемных работников через уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование устанавливаются в размере 0 процентов. При этом обязанность предоставлять расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отсутствует.

Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию работников, занятых у налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, финансирование государственных внебюджетных фондов предлагается осуществлять за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов.

Основные поправки

Согласно принятым во втором чтении поправкам, в течение всего срока проведения эксперимента не могут увеличиваться налоговые ставки и уменьшаться предельный размер доходов, установленные законом для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Уточняется порядок определения доходов при применении упрощенной системы налогообложения (при определении объекта налогообложения не учитываются доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ в виде дивидендов, а также доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по налоговым ставкам 35% и 9%). В случае обнаружения ошибки в расчетах сумм налога, подлежащих уплате по итогам налоговых периодов, налоговым органом осуществляется перерасчет ранее исчисленных сумм налога не более чем за 36 налоговых периодов, предшествующих налоговому периоду, в котором обнаружена ошибка.

Кредитная организация, осуществляющая информационный обмен с налоговыми органами, признается уполномоченной налогоплательщиком на передачу в налоговый орган сведений об операциях по счету, об операциях с использованием корпоративного электронного средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также информации о суммах и видах выплаченных доходов, суммах стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, об исчисленных, удержанных и о перечисленных суммах налога в отношении этих доходов, на период применения таким налогоплательщиком режима налогообложения.

ФНС России ведет реестр уполномоченных кредитных организаций и размещает его на своем официальном сайте в интернете. Предусматривается налоговая ответственность за нарушение такой кредитной организацией порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган информации об операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств, а также информации о комиссии за проведение операций по расчетам с использованием платежных карт (эквайринг) - это влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного в связи с таким нарушением налога, но не менее 200 рублей.

Госдума приняла также в третьем чтении корреспондирующие поправки в Бюджетный кодекс, которые устанавливают нормативы распределения доходов от налога, который будет взиматься в связи с применением нового налогового режима: в федеральный бюджет в размере 46%, в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 54% (в редакции первого чтения эта пропорция составляла 50% на 50%).

Предусматривается, что документ вступит в силу 1 июля 2022 года.