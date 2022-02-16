Созданные "Газпром нефтью" технологии добычи принесут 11 млрд рублей прибыли

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" разработала в 2021 году восемь новых технологических продуктов для повышения эффективности процессов поиска и добычи углеводородов. Их внедрение в перспективе обеспечит компании дополнительную прибыль в объеме свыше 11 млрд рублей, сообщает компания.

"Наши продукты создают новые возможности для развития, оптимизируют важные производственные процессы, открывают доступ к тем запасам углеводородов, которые раньше были недоступны. Кроме того, новые технологии помогают нам снижать углеродный след и повышать экологичность наших проектов. 2021 год был очень важным для нас и в других направлениях: мы впервые презентовали свои разработки на международном рынке, расширили свою технологическую экосистему партнеров", - отметил директор по технологическому развитию блока разведки и добычи "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Ключевые разработки 2021 года связаны с новыми инжиниринговыми подходами и использованием блочно-модульного оборудования при обустройстве месторождений. Кроме того, специалистами научно-технического центра "Газпром нефти" созданы новые решения, связанные с цифровым моделированием гидроразрыва пласта и инновациями при поиске нефти.

Одним из продуктов стала созданная "Газпром нефтью" установка по разделению попутного нефтяного газа на полезные фракции. Оборудование не только обеспечивает коммерциализацию всех видов, получаемых в процессе добычи углеводородов, но и на 7% сокращает выбросы углекислого газа. Первый технологический комплекс успешно опробован и эксплуатируется на активах компании в Оренбургской области.

"Сегодня "Газпром нефть" реализует около 100 проектов по созданию инновационных решений, включающих цифровые продукты, оборудование, новые материалы и реагенты для нефтехимии, подходы к поиску и разработке залежей. Компания развивает собственные решения и ведет скаутинг идей и стартапов на внешнем рынке - с помощью акселерационной программы INDUSTRIX и венчурного фонда "Новая индустрия", - говорится в сообщении.

"Газпром нефтью" зарегистрировано около 500 патентов на изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности, связанные с создаваемыми технологиями. Общий потенциальный экономический эффект от реализации разрабатываемых сегодня технологий превышает 80 млрд рублей, добавили в компании.