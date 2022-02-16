"Новатэк" за год выкупил акции компании на 12,9 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" в 2021 году выкупил 7,2 млн своих акций за 12,9 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете компании по международным стандартам (МСФО).

"За годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг., группа приобрела 7,2 млн и 8,4 млн обыкновенных акций на общую сумму 12,9 млрд и 8,1 млрд рублей соответственно", - сказано в отчете.

На 31 декабря 2021 года на балансе группы находилось 40,7 млн обыкновенных акций на 33,2 млрд рублей. При этом они не будут принимать участие в голосовании на собрании акционеров.

В конце 2021 года совет директоров "Новатэка" утвердил новую программу обратного выкупа акций на общую сумму до 1 млрд долларов. Программа действительна в течение пяти лет с момента утверждения (то есть будет действовать до 17 декабря 2026 года), говорится в сообщении компании.

При этом совет директоров прекратил действие предыдущей программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012 года.

Акции компании котируются на Московской бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежит 19,4% акций компании.