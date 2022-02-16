Госдума приняла закон о порядке получения российской организацией статуса резидента САР

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании - резидента специального административного района (САР). Такие нормы содержатся в поправках ко второму чтению правительственного закона об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, который также был принят во втором и в третьем чтениях.

Принятые нормы, в частности, уточняют правила приобретения и утраты российской организацией статуса международной холдинговой компании, а также предусматривают условия применения международными холдинговыми компаниями пониженных налоговых ставок.

Сейчас законом предусмотрено, что провести редомициляцию (перерегистрацию) в рамках деофшоризациии российской экономики в специальных административных районах возможно только для компаний с иностранной юрисдикцией - в порядке редомициляции они приобретают статус международных холдинговых компаний. Согласно поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области).

Кроме того, компания должна подать в налоговый орган информацию о контролирующих лицах. Также предусмотрены дополнительные условия для контролирующих лиц организаций, условия, касающиеся обращения акций компании на бирже России или стран ОЭСР и другие. Кроме того, поправки прописывают условия потери статуса международной холдинговой компании.

Необходимость поправок

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправки вызваны "очень серьезной политической необходимостью". По его словам, специальная группа Европейского союза по оценке эффективности администрирования в налоговой сфере дала заключение, что Россия должна быть отнесена к так называемой "серой зоне". "А если законодательные изменения не будут приняты, то она должна быть отнесена к группе "черных юрисдикций", то есть к тем, которые не сотрудничают с точки зрения налогового администрирования. И наш закон о САРах они сочли как то, что мы создаем юрисдикции куда могут уходить компании других стран, но при этом у наших компаний возможности быть зарегистрированными там нет. Если мы будем формально анализировать эти законы, то увидим, что для этого вывода есть основания. То есть такая возможность существует", - отметил Макаров.

Глава комитета указал, что это "очень важный вопрос, потому что попасть в серый или черный список очень легко, выйти оттуда нельзя, а последствия этого - удар по всей внешнеэкономической деятельности страны и по любой компании, которая работает за рубежом". "Возник вопрос - а не побегут ли они из регионов в эти юрисдикции, и регионы лишаться доходов? Нет. Потому что мы прописываем специальную норму, чтобы для того чтобы компания могла перерегистрироваться в САР, необходимо согласие региона, в котором она зарегистрирована сейчас", - сказал Макаров, отвечая на возможные возражения о том, что российские компании могут быть перерегистрированы в САР в массовом порядке.