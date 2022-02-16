Программу обновления очистных сооружений Юга России распространят на всю страну

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Программа реконструкции очистных сооружений, которую планируют реализовывать на всем Черноморском побережье, в дальнейшем будет распространена и на другие территории страны. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

"По Черноморскому побережью мы сейчас делаем единую программу очистки, с едиными стандартами, сроками. Это и Краснодарский край, это и Крым. Занимаемся вручную этим вопросом. Отработав механизм, будем распространять на всю страну с теми финансовыми возможностями, которые у нас есть", - сказал он.

В декабре в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение о финансировании реконструкции всех очистных сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края принято.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Краснодарского края использовать механизм государственно-частного партнерства в модернизации и строительстве очистных сооружений на побережье Черного и Азовского морей. Поручение дано по итогам совещания о реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. В июле президент поручил выделить, начиная с 2022 года, 150 млрд рублей дополнительных средств на строительство современных канализационных очистных сооружений в регионах, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым.