Госдума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6% с 1 января

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и сразу в целом правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января текущего года выше уровня инфляции.

Как отметил, выступая на пленарном заседании Госдумы, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц. "В реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей", - добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее указал, что закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах. "Закон касается около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", - подчеркнул он. Председатель Думы также напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

Во вторник комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате принять законопроект. "Депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом", - отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Кабмин 10 февраля внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.