Суд постановил взыскать с Варандейского терминала 2,7 млрд рублей по иску "Башнефть-Полюс"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области на заседании 16 февраля принял решение частично удовлетворить иск "Башнефть-Полюс", которой совместно владеют "Лукойл" (25,1%) и "Роснефть" (74,9%), к подконтрольному "Лукойлу" Варандейскому терминалу. Суд удовлетворил требования истца на 2,7 млрд рублей из 9,51 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил взыскать 2,695 млрд рублей с ответчика. В удовлетворении остальной части иска отказано", - пояснили в суде. Там отметили, что резолютивная часть решения с обоснованием должна быть опубликована в течение пяти дней.

Изначально "Башнефть-Полюс" пыталась взыскать с Варандея 9,27 млрд рублей, однако затем суд удовлетворил ее ходатайство и повысил сумму требования до 9,51 млрд рублей. В самом иске суть претензий не раскрывается.

Этот иск стал продолжением длящегося с 2018 года спора между Федеральной антимонопольной службой (ФАС), "Лукойлом" и "Роснефтью" о стоимости перевалки с Варандейского терминала, который является единственным способом отгрузки нефти с месторождений им. Требса и им. Титова на севере Ненецкого автономного округа. "Роснефть" и "Лукойл" стали разрабатывать эти месторождения совместно после того, как "Роснефть" приобрела контрольный пакет в "Башнефти".

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы Варандейского терминала на перевалку завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в размере $38 за тонну в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако все последующие инстанции заняли сторону ФАС.