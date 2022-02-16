Атака на госсайты и банки Украины 15 февраля стала самой масштабной в ее истории

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что DDоS-атака на государственные Приватбанк и Ощадбанк, а также на сайты Минобороны и вооруженных сил, совершенная 15 февраля, стала самой масштабной в истории страны.

"15 февраля проведена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в скорейшие сроки", - сказал он в среду на брифинге для журналистов.

По словам Федорова, ключевая цель атаки - "дестабилизировать ситуацию, посеять панику и хаос". Однако, указал Федоров, это организаторам кибератаки не удалось. "Мы выстояли", - подчеркнул он, добавив, что "стоимость атаки - миллионы долларов, векторы атаки - из разных стран". Федоров подчеркнул, что Украина работает над киберустойчивостью, над запуском новых сервисов. "Мы готовы к подобным атакам, координируемся с другими органами, произошедшее не повлияет на темпы цифровизации", - заключил он.

DDоS-атака на сайты госбанков, Минобороны и страницу вооруженных сил произошла во вторник. Перед этим мощная кибератака на Украине произошла в ночь на 14 января, ее целью стал ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно и приложение госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. В спецслужбе утверждали, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.