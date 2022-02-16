Рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским инвестбанком на €100 млн

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €100 млн, которые планирует потратить на восстановление дорог общегосударственного значения в Луганской области. Такое решение было поддержано большинством депутатов на заседании парламента в среду.

"В соответствии с Финансовым соглашением предусмотрено привлечение кредитного финансирования ЕИБ для развития и восстановления автомобильных дорог общего пользования государственного значения восточного региона в пределах Луганской области на сумму €100 млн", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Дороги, которые подлежат восстановлению, находятся вдоль транспортного маршрута Троицкое - Северодонецк - Старобельск.

"Процентная ставка - фиксированная или плавающая, максимальный льготный период - пять лет от запланированной даты выборки; период погашения - 25 лет от запланированной даты выборки", - уточняется в документе.

ЕИБ является одним из ключевых кредиторов Украины. По данным украинских СМИ, в 2021 году банк инвестировал в Украину €554 млн для "поддержки экономического и социального развития".