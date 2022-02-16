Трутнев: инвесторам следует подключиться к разработке мастер-планов Находки и Нерюнгри

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работа над мастер-планами реновации городов Находка в Приморском крае и Нерюнгри в Якутии может быть не завершена к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). При этом к работе над ними стоит подключиться крупным компаниям, реализующим инвестиционные проекты на территории этих городов, заявил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По поручению президента РФ Владимира Путина, данному по итогам ВЭФ в 2021 году, планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск должны быть представлены на следующем ВЭФ, который пройдет осенью 2022 года.

"Готовятся мастер-планы, работа ведется с разной эффективностью. У нас есть половина территорий - всего там 22 города - половина территорий уже заключили договоры с компаниями-проектировщиками, работают с жителями, проводят опросы, <...> есть территории, напротив которых написано "идут переговоры". <...> По тем территориям, где "идут переговоры", шансы на то, что их предложения появятся на Восточном экономическом форуме следующем уже довольно невысокие. В числе передовых - Камчатка, Хабаровск, Магадан. Отстает Находка, отстает Нерюнгри", - сказал он.

Трутнев отдельно выделил Находку и Нерюнгри, отметив, что крупные компании, реализующие на территории этих городов инвестиционные проекты, должны принять участие в работе над созданием мастер-планов.

"Например, в Свободном "Сибур" занимается этой работой. Почему в Нерюнгри "Колмар" не занимается? Почему не занимается в Находке "Находкинский завод минеральных удобрений"? Тоже надо заниматься, надо помогать, потому что это большая работа, связанная с понимаем позиции жителей, их взглядов, как они хотят видеть свой город, в каких условиях хотят жить - там очень много вопросов, их надо на месте решать, их не решишь в московских кабинетах. Мастер-планы развития городов должны создаваться в этих городах, и я уверен в том, что крупные градообразующие предприятия, особенно реализующие такие могучие инвестиционные проекты, должны участвовать в этой работе", - добавил вице-премьер.