Smartavia запустит авиарейсы из Самары в Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia с мая запустит прямые рейсы из самарского аэропорта Курумоч в Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба Курумоча в среду.

"В международном аэропорту Курумоч (управляется УК "Аэропорты регионов") в летнем расписании запланированы дополнительные рейсы в Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой. Авиакомпания Smartavia открыла продажи на прямые регулярные рейсы по данным направлениям", - отметили в пресс-службе.

Так, с 21 мая по средам и субботам самарцы смогут улететь в Краснодар, стоимость билетов составит от 3 тыс. рублей. Рейсы в Новый Уренгой и обратно авиакомпания начнет осуществлять с 22 мая по средам и воскресеньям. Из Самары рейс вылетает в 04:20 и приземляется в Новом Уренгое в 08:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 09:20 и прилетает в Самару в 11:30, уточнили в аэропорту.

Рейсы из Самары в Нижневартовск и обратно будут выполняться с 27 мая по пятницам. Вылет из Самары запланирован на 01:20, прилет в Нижневартовск - в 04:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 05:55 и прилетает в Самару в 07:45.

Для выполнения полетов будут использованы воздушные суда Airbus A320neo.