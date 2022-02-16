В Дагестане планируют досрочно модернизировать газораспределительные станции

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют направить обращение в адрес руководства компании "Газпром" о необходимости досрочной модернизации газораспределительных станций. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

"Главой Дагестана Сергеем Меликовым совместно с заместителем Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым принято решение направить обращение в адрес руководства ПАО "Газпром" о необходимости досрочно выполнить работы по модернизации и реконструкции газораспределительных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из основных препятствий по ускорению темпов газификации и доведения ее до максимально возможного уровня, является отсутствие свободной мощности в ряде участков газотранспортной системы региона.

"В республике 25 газораспределительных станций перегружены либо работают на пределе проектной производительности. Сложилась парадоксальная ситуация: трубы есть, но газа в них нет", - цитирует пресс-служба врио министра энергетики и ЖКХ региона Ризвана Мурадова.

Как отмели в пресс-службе, для решения данных проблем, министерством были даны соответствующие рекомендации, в частности подготовки проекта обращения в адрес руководства ПАО "Газпром".

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения на территории всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана. Соответствующее поручение дано по итогам большой пресс-конференции, когда к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов, сообщив о комплексных проблемах, связанных с изношенностью электросетей и отсутствием газоснабжения в некоторых населенных пунктах региона.