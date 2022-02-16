Эксперт: евро-азиатский торговый узел в Екатеринбурге необходимо создать до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС /. Стратегический проект по созданию в Екатеринбурге евро-азиатского узла оптовой торговли и логистических услуг, который городские власти утвердили до 2030 года, необходимо реализовать в более сжатые сроки - до 2024 года. Это поможет решить проблему недостатка складских помещений для участников рынка онлайн-продаж, который активно развивается в том числе в условиях пандемии, сообщили в среду на пресс-конференции эксперты.

Согласно стратегическому проекту "Екатеринбург - евро-азиатский узел оптовой торговли и логистических услуг", город должен стать евро-азиатским узлом оптовой торговли к 2030 году. Среди проблем, которые сдерживают развитие города как логистического узла, отмечаются недостаток качественных складских помещений, потребность в специализированных складских площадях. Строительство новых и реконструкция существующих в перспективе до 2030 года позволит удовлетворить существующий спрос.

"За 2021 год логистическая инфраструктура в Свердловской области не изменилась. То, что программа принята до 2030 года, это замечательно. Но хотелось бы, чтобы она была ускорена и реализована в 2023-2024 году максимум, а не тянулась еще 10 лет", - сообщила генеральный директор компании по доставке онлайн-заказов через постаматы PickPoint Надежда Романова.

Она добавила, что стратегический проект учитывает все необходимые меры для решения проблемы дефицита площадей, но его реализации препятствует недостаток частного финансирования. По ее словам, регион имеет идеальное географическое расположение на территории страны, равноудален от основных логистических хабов. "В Свердловской области есть склады, но их недостаточно для бурного роста. Только для поддержания тех объемов, которые уже сейчас сложились", - отметила она.

Директор службы доставки Boxberry в макрорегионе Урал Наталия Коробейникова также отметила проблему дефицита складских площадей в регионе. По ее словам, компания решила для себя эту проблему несколько лет назад, построив склад с перспективой развития на два года. Он расположен в районе аэропорта Кольцово и ЕКАДа с выездом на Челябинский тракт и другие автострады. Именно таких объектов, по мнению Коробейниковой, не хватает в регионе.

"Знаю, что в проекте и перспективах строительства такие планы тоже есть [по строительству крупных складских объектов]. В районе [станции] Седельниково, насколько я знаю, к 2024 году. Это тоже выезд на Челябинский тракт. К 2024 году в планах строительство терминала складского комплекса Wildberries анонсировано", - добавила она.

Узел оптовой торговли

Как сообщалось ранее, власти Екатеринбурга планируют к 2030 году сделать город евро-азиатским узлом оптовой торговли и логистических услуг. На реализацию проекта планируется привлечь внебюджетные инвестиции для строительства и реконструкции складских комплексов в размере 10,3 млрд рублей. Для развития сбалансированной оптово-логистической инфраструктуры планируется реализация крупных инфраструктурных проектов в четырех логистических узлах. Это должно удовлетворить спрос ритейлеров, дистрибьюторов, интернет-магазинов на качественные складские помещения.