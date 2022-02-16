В Москве планируют исключить необоснованные отказы при предоставлении бизнесу госуслуг

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют добиться исключения необоснованных отказов при предоставлении бизнесу государственных услуг. Об этом сообщил в среду начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности Москвы, эксперт Изборского клуба Анатолий Мальцан.

"У нас есть еще целый ряд системных инициатив, достаточно серьезных, которые мы продвигаем на уровне Москвы. И среди них, например, [достичь] нуля необоснованных отказов в предоставлении госуслуг. Мы до сих пор сталкиваемся с отказами без понятного обоснования, которое четко и однозначно говорит о том, что предприниматель сделал не так", - сказал он на конференции "Малый и средний бизнес в малых городах. Реальность и перспективы" в рамках выездного заседания "Ильинского предпринимательского клуба".

По словам Мальцана, ссылка на норму делается, но зачастую она не раскрывает суть, допустим, "предоставлен неполный комплект документов". "Устранение такого подхода, чем сейчас в Москве пытаемся заниматься, очень серьезно облегчит предпринимательскую деятельность", - отметил он.

Также, по его словам, власти добиваются распространения практики "предупреждение как первое наказание". "У нас в КоАП Москвы, по нашей субъективной оценке, 56 составов, где можно ввести предупреждение вместо наказания. И предприниматель устранит нарушение, если к нему придут и уведомят о нем. Просто нужно ввести практику как обязательный элемент", - убежден Мальцан.