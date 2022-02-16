Объем выловов в России с начала года вырос на 9,4%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Объем выловов в России с начала 2022 года вырос на 9,4% и по состоянию на 14 февраля 2022 года составил 570 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 14 февраля 2022 года составил 570 тыс. тонн, что на 48,9 тыс. тонн или на 9,4% больше уровня 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, рыбаки Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна освоили почти на 17% больше, чем в прошлом году, - 459,6 тыс. тонн. На промысле минтая освоено 340,9 тыс. тонн, что на 83,4 тыс. тонн больше уровня прошлого года, трески - 20,5 тыс. тонн, сельди - 57,3 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 47,1 тыс. тонн. На промысле трески вылов составил 30,1 тыс. тонн, пикши - 12,8 тыс. тонн. Вылов в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 10,1 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 6,7 тыс. тонн, сельди балтийской - 3,2 тыс. тонн. Рыбаки Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна добыли 6,8 тыс. тонн. водных биоресурсов. На промысле хамсы вылов составил 6 тыс. тонн.

В ведомстве добавили, что в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 8,2 тыс. тонн. Объем добычи кильки составил - 7,7 тыс. тонн. В зоне иностранных государств рыбаками выловлено 35,1 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи составил 2,2 тыс. тонн.